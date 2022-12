Polskę może nawiedzić największa burza śnieżna od 10 lat! Już w weekend należy spodziewać się groźnych zjawisk pogodowych. Czekają nas intensywne opady śniegu, którym będzie towarzyszyć porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie.

Dziś jeszcze nie należy spodziewać się intensywnych zjawisk pogodowych. Podobnie jak w poprzednich dniach, będzie pochmurno - w całym kraju będzie padać deszcz, deszcz ze śniegiem lub śnieg. Najwiecej białego puchu spadnie na północy Polski.

Lekki mróz wystąpi w ciągu dnia na Suwalszczyźnie. W pozostałych reginach temperatura na plusie, do 3 stopni na południowym zachodzie i południu.

W nocy możliwe są słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północy wystąpią mgły. Najzimniej będzie na Pomorzu - tam temperatura spadnie nawet do minus 8 stopni. Mrozu nie będzie jedynie na Górnym Śląsku i w Małopolsce - tam termometry pokażą ok. 1 stopień Celsjusza.



Jak podaje IMGW, "w trakcie najbliższego weekendu czeka nas bardziej dynamiczna pogoda".

Jutro może zrobić się biało już w całym kraju. Opady śniegu będą intensywne - zapowiada IMGW. W sobotę kierowcom we wszystkich regionach Polski będą dokuczać opady marznącego deszczu. Ale to od niedzieli pogoda będzie dawać się mocno we znaki.