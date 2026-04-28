Długa i bogata kariera

Marek Lipiński rozpoczął swoją pracę w Polskim Radiu w 1964 roku. Przez lata awansował na stanowiska kierownicze - był m.in. dyrektorem programu oraz członkiem Zarządu Polskiego Radia. Jako analityk wnosił cenny wkład w rozwój stacji i kształtowanie jej oferty programowej.

W latach 1998-2004 Marek Lipiński kierował Informacyjną Agencją Radiową, odpowiadając za przygotowywanie i przekazywanie najważniejszych informacji słuchaczom w całym kraju. Jego doświadczenie i profesjonalizm były doceniane zarówno przez współpracowników, jak i odbiorców.

Działalność naukowa i życie prywatne

Poza pracą w mediach, Lipiński dzielił się swoją wiedzą jako wykładowca w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Prywatnie był mężem znanej dziennikarki radiowej Marii Szabłowskiej.