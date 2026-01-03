Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę rano nowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Alerty obejmują większość Polski. Sprawdź, gdzie warunki pogodowe mogą być szczególnie trudne.

Zasypane śniegiem po intensywnych nocnych opadach ulice Koszalina / Piotr Kowala / PAP

IMGW wydał nowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

Alerty I stopnia przed śniegiem obowiązują dziś od 10:00 do 22:00 w części województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Ostrzeżenia I stopnia utrzymują się także w części województw pomorskiego i dolnośląskiego.

Alerty II stopnia dotyczą północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części zachodniopomorskiego - tam śniegu może spaść nawet 30-40 centymetrów, ostrzeżenia ważne do nocy z soboty na niedzielę.

Nowe ostrzeżenia IMGW dla zachodniej Polski

W sobotę rano IMGW ogłosił ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. Alerty będą obowiązywać od godziny 10:00 do 22:00.

Synoptycy prognozują, że w tym czasie pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 10-15 centymetrów.

Silne opady i zawieje również na północy i południu

Nadal aktualne pozostają ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego. Z kolei dla północno-zachodniego Pomorza oraz północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego obowiązują alerty II stopnia. W tych regionach przewidywane są przelotne, ale intensywne opady śniegu, które mogą zwiększyć pokrywę śnieżną nawet o 30-40 centymetrów. Ostrzeżenia te będą obowiązywać do nocy z soboty na niedzielę.