Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę rano nowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Alerty obejmują większość Polski. Sprawdź, gdzie warunki pogodowe mogą być szczególnie trudne.

  • IMGW wydał nowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi.
  • Alerty I stopnia przed śniegiem obowiązują dziś od 10:00 do 22:00 w części województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
  • Ostrzeżenia I stopnia utrzymują się także w części województw pomorskiego i dolnośląskiego.
  • Alerty II stopnia dotyczą północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części zachodniopomorskiego - tam śniegu może spaść nawet 30-40 centymetrów, ostrzeżenia ważne do nocy z soboty na niedzielę.
Nowe ostrzeżenia IMGW dla zachodniej Polski

W sobotę rano IMGW ogłosił ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. Alerty będą obowiązywać od godziny 10:00 do 22:00. 

Synoptycy prognozują, że w tym czasie pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 10-15 centymetrów.

Silne opady i zawieje również na północy i południu

Nadal aktualne pozostają ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego. Z kolei dla północno-zachodniego Pomorza oraz północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego obowiązują alerty II stopnia. W tych regionach przewidywane są przelotne, ale intensywne opady śniegu, które mogą zwiększyć pokrywę śnieżną nawet o 30-40 centymetrów. Ostrzeżenia te będą obowiązywać do nocy z soboty na niedzielę.

Zawieje i zamiecie śnieżne - gdzie uważać?

IMGW przypomina także o ostrzeżeniach I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi

Wydano je dla województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz części woj. podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.Na tych terenach przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, a w porywach do 70 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Alerty te potrwają od soboty od godz. 11 do godzin nocnych.

Co oznaczają stopnie ostrzeżeń?

Ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia to realne ryzyko dużych strat materialnych i poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.