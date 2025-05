Według danych Głównego Urzędu Statystycznego miastem, w którym zarabia się najlepiej w Polsce, jest Kraków. Przeciętne wynagrodzenie w stolicy Małopolski wynosi ponad 12 tys. złotych brutto. W Warszawie średnia pensja wynosi o ponad tysiąc złotych mniej. W marcu pensje w Krakowie wzrosły, w porównaniu do lutego, o ponad 16 proc. W coraz większej liczbie miast wynagrodzenia przekroczyły również kwotę 10 tysięcy złotych. Tak było w Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Krakowie. "To tak ładnie wygląda, jeżeli spojrzymy na średnie, na największe miasta. Natomiast średnia nie zawsze nam wszystko powie" - przyznaje w rozmowie z Bogdanem Zalewskim w internetowym Radiu RMF24 Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, HRK Payroll Consulting.

Dlaczego w stolicy Małopolski zarabia się najwięcej?

To jest uzależnione od tego, jacy pracodawcy są w danym miejscu i jak to się przekłada na liczbę osób, które pracują - wyjaśnia Sobolewski.

To tak ładnie wygląda, jeżeli spojrzymy na średnie, na największe miasta. Natomiast średnia nie zawsze nam wszystko powie. Dopiero jeżeli spojrzymy na medianę wynagrodzeń, to będziemy widzieli, jak to wygląda i wtedy te wartości nie są tak wysokie - zauważa ekspert.

Mediana wynagrodzeń oznacza środkową wartość wynagrodzeń w danym zbiorze, czyli połowa zatrudnionych zarabia mniej, a połowa więcej niż podana wartość.

Ostatnie dane dotyczące mediany dla całej Polski to listopad 2024 roku, to była kwota niespełna 7 tys. zł - informuje, dodając, że wówczas przeciętne wynagrodzenie wynosiło niespełna 8400 zł.

Mężczyźni wciąż zarabiają więcej

Bazując na danych za listopad 2024 roku widzimy, że w przypadku mężczyzn mediana wyniosła 7077 zł, a w przypadku kobiet była o ponad 460 zł niższa - zwraca uwagę specjalista.

Jeśli spojrzymy trochę szerzej na lukę płacową, jeżeli chodzi o Polskę, to sytuacja na tle Unii Europejskiej nie wygląda tak źle. Te różnice się zmniejszają, ale niestety uwarunkowania ekonomiczne cały czas są tak skonstruowane, że za podobną pracę niestety pracodawcy nie zawsze płacą takie same wynagrodzenia - tłumaczy Sobolewski.

Zgodnie z przepisami i obowiązującym prawem, niedozwolone jest różnicowanie wynagrodzeń ze względu na płeć, jednak nie zawsze jest to stosowane.

Do 2026 roku będą zmiany w przepisach dotyczących luki płacowej, unijna dyrektywa powinna zostać wdrożona do czerwca 2026 roku - mówi ekspert, powołując się na zapowiedzi Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Jakie branże zarabiają najlepiej?

Według danych GUS, największy wzrost pensji nastąpił w branżach takich jak działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, obsługa rynku nieruchomości oraz informacja i komunikacja.

To oddaje, co dzieje się na rynku - gdzie jest większa potrzeba, większy rynek pracownika, gdzie pracownik może otrzymywać wyższe wynagrodzenie, w związku z tym, gdzie działalności są wyżej opłacane - wyjaśnia specjalista.

Wkrótce poznamy również nową kwotę minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok. Obecnie wynosi ona 4666 zł brutto.

W czerwcu będziemy mieli dyskusję o płacy minimalnej w 2026 roku i zobaczymy, jaka będzie propozycja ze strony Rady Ministrów, która do 15 czerwca musi zostać przekazana i skierowana do Rady Dialogu Społecznego - przypomina Sobolewski.

Zmiany na rynku pracy

Pojawiające się obawy o zastąpienie pracowników przez sztuczną inteligencję nie są bezpodstawne, lecz istnieje też druga strona medalu.

Fakt, że jakieś branże będą traciły, nie oznacza, że te osoby nie będą potrzebne w innych dziedzinach. Będą powstawały też nowe obszary, w których ta pomoc i praca będzie - zauważa ekspert.

W ciągu najbliższych kilkunastu lat możemy spodziewać się zarówno zmian związanych ze sztuczną inteligencją, jak i zmieniającą się sytuacją demograficzną.

Pamiętajmy, że na rynku pracy będziemy mieli coraz mniej osób - przypomina.

Niewątpliwie te zmiany będziemy obserwowali, warto im się przyglądać, analizować - mówi na antenie Radia RMF24 Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, HRK Payroll Consulting.

