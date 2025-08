​W Kazaniu, jednym z największych miast Rosji, trolejbus komunikacji miejskiej zawisł nad ogromnym zapadliskiem, które utworzyło się pod asfaltem na środku ruchliwej ulicy. Przez miasto przechodzą gwałtowne burze z intensywnymi opadami.

​W Kazaniu doszło do groźnie wyglądającego wypadku, fot. NEXTA/X / Shutterstock

Fragment drogi zapadł się dokładnie pod tylną osią pojazdu. Przednia część trolejbusu pozostała na stabilnym gruncie, co uchroniło go przed całkowitym wpadnięciem do leja. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak tył pojazdu unosi się nad olbrzymią dziurą.

Na szczęście żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń i wszyscy zostali ewakuowani na czas. Jak donoszą lokalne media, służby ratunkowe natychmiast zabezpieczyły teren.