Bardzo silny wiatr daje się we znaki w wielu regionach Polski. Strażacy wyjeżdżają przede wszystkim do usuwania z dróg powalonych drzew i konarów. Są też miejsca, gdzie wichura zniszczyła dachy na budynkach mieszkalnych. Niestety jest też ofiara śmiertelna wichur. Jak się okazuje - wiatr - zmienia też rozkłady lotów.

Jak się dowiedzieliśmy poranny, czwartkowy rejs LOT z Krakowa do Warszawy z powodu szalejącego nad Polską wiatru musiał zostać przekierowany aż do... Budapesztu na Węgrzech.



Było to najbliższe lotnisko, na którym można było bezpiecznie wylądować.

Samolot z Krakowa miał lecieć do Warszawy. Doleciał do Skarżyska Kamiennej, zrobił kilka kółek i zawrócił... do Budapesztu - informuje nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Maszyna po zatankowaniu paliwa wyruszyła już z powrotem do stolicy.



Na tym nie koniec. Lot z Bydgoszczy do Warszawy również został przekierowany do Budapesztu.







Lubuskie: Śmiertelna ofiara wichury w Międzyrzeczu

70-letni mężczyzna zginął w Międzyrzeczu (Lubuskie) po tym, jak drzewo przygniotło samochód, którym jechał. W regionie to najpoważniejsze z około 400 zdarzeń, które odnotowali dotychczas strażacy w związku z silnym wiatrem.



Do wypadku w Międzyrzeczu doszło w czwartek, około 6.30 na jednej z ulic na obrzeżach miasta. Drzewo przewróciło się wprost na jadący samochód osobowy marki Seat. Kierujący nim mężczyzna zginął na miejscu.



Dyżurny meteorolog w Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w Gorzowie Wlkp. przekazał, że do tej pory w woj. lubuskim najsilniejsze porywy wiatru zarejestrowano w czwartek o godz. trzeciej w Słubicach - 83 km/h, w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze - 76 km/h. W nocy na regionem przeszła również burza.

Silny wiatr i zamieć śnieżna. Wzrasta zagrożenie lawinowe

Silny wiatr połączony z opadami deszczu i śniegu spowodował ponowny wzrost zagrożenia lawinowego w Tatrach. Ratownicy TOPR w czwartek ogłosili trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Odradzają wychodzenie w góry.



Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana z podłożem umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach.



Na Kasprowym Wierchu wiatr w porywach osiąga prędkość do 94 km/h. Wstrzymane zostało kursowanie kolejki linowej na Kasprowy Wierch oraz wyciągów narciarskich w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym.



Tatrzański Park Narodowy (TPN) ostrzega, że podczas silnego wiatru na szlaki mogą spadać gałęzie oraz całe drzewa.



"Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są bardzo trudne. Wieje silny porywisty wiatr dodatkowo niski pułap chmur, ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie. Pokrywa śnieżna jest mocno zróżnicowana w zależności od wysokości i wystawy. Szlaki pokryte są grubą warstwą śniegu - powyżej górnej granicy lasu szlaki mogą być nieprzetarte" - czytamy w komunikacie turystycznym TPN.