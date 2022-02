​Jedna ofiara śmiertelna, braki w dostawach prądu, powalone drzewa na drogach, zerwane dachy, intensywne opady deszczu ze śniegiem i towarzyszące im silne podmuchy wiatru - w wielu regionach kraju pogoda mocno daje się we znaki. W całej Polsce prądu nie ma aż w 340 tysiącach domów. Niestety - lokalnie - wietrznie może być do soboty.

Zerwany dach domu w Tykadłowie (Wielkopolska) / fot. OSP /

Zgodnie z prognozami i ostrzeżeniami do Polski dotarł potężny wiatr połączony z opadami deszczu ze śniegiem. Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody w całym kraju. Na zachodzie porywy wiatru mogą miejscami osiągać prędkość około 120 km/h. Na wybrzeżu prognozowany jest sztorm.

W Lubuskiem zginął mężczyzna

Około 70-letni mężczyzna zginął w Międzyrzeczu po tym, jak drzewo przygniotło samochód, którym kierował. W regionie to najpoważniejsze z około 400 zdarzeń, które odnotowali dotychczas strażacy w związku z silnym wiatrem - poinformował oficer dyżurny lubuskiej straży pożarnej.

Do tragedii doszło dziś około 6.30 na jednej z ulic na obrzeżach tego miasta. Duże drzewo przewróciło się wprost na jadący samochód osobowy marki seat. Kierujący nim mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Nie było innych osób poszkodowanych.

Wiatr szaleje w całym kraju

Od północy do godziny 6 mieliśmy 1407 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem - poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. Najwięcej - 556 w woj. wielkopolskim, 241 w woj. zachodniopomorskim, 211 w woj. lubuskim, 136 w woj. dolnośląskim. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Jest bardzo dużo zdarzeń związanych z przewróconymi drzewami, połamanymi gałęziami, uszkodzonymi dachami - przekazał. Sytuacja jest niebezpieczna i bardzo dynamiczna.

Braki w dostawach prądu

Intensywne opady deszczu ze śniegiem i wichura dotarły do gminy Ińsko w województwie zachodniopomorskim - z taką informacją zadzwonił do nas słuchacz na Gorącą Linię. Jak nam powiedział, w całej gminie nie ma prądu.

Podobnie sytuacja przedstawiała się w gminie Gubin w województwie lubuskim, stamtąd też zadzwonił do nas słuchacz. Jak mówił, tam również są przerwy w dostawie prądu, wieje silny wiatr i pada deszcz ze śniegiem.

Utrudnienia na drodze w Rypinie w województwie kujawsko-pomorskim / Gorąca Linia RMF FM

Strażacy interweniują w Wielkopolsce

Ponad 760 interwencji związanych z silnym wiatrem odnotowali od godziny 3 nad ranem strażacy z Wielkopolski. Tam w nocy wiało najmocniej - nawet w Poznaniu porywy dochodziły do 90 kilometrów na godzinę.

W wyniku wichury mocno ucierpiała wielkopolska gmina Dobrzyca. Jak informują strażacy - tylko tam wiatr uszkodził poważnie 30 dachów. W Dobrzycy z jednego z domów, gdzie zerwany został dach i zawaliła się ściana, trzeba było ewakuować starszą kobietę.

Utrudnienia na drogach

Na autostradzie A1 w kierunku Gdańska silny wiatr przewrócił auto dostawcze - informowaliście na Gorącą Linię RMF FM. Do wypadku doszło w Drzonowie koło Chełmna (Kujawsko-pomorskie), gdzie samochód dostawczy przebił bariery i wpadł na przeciwległy pas ruchu. Kierowca został ranny - poinformował o poranku dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Na drodze ekspresowej S3 w kierunku Legnicy trasa rano w czwartek była nieprzejezdna. Pomiędzy Nową Solą a Legnicą przewróciła się ciężarówka z przyczepą.

Na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Płytnica w Wielkopolskiem strażacy usuwali z jezdni powalone drzewa. Blokowały one również drogi krajowe nr 22 i 26 w Zachodniopomorskiem.

W województwie łódzkim wiatr przewrócił co najmniej sześć samochodów ciężarowych.

TOPR ostrzega

Tatrzańscy ratownicy apelują, aby nie wychodzić dziś w wyższe partie gór - może tam być wyjątkowo niebezpieczne. Spadł świeży śnieg, do tego wieje bardzo silny, porywisty wiatr. Warunki będą bardzo niebezpieczne - ostrzegają toprowcy.

W czwartek wciąż silny wiatr

Czwartek będzie wietrznym i pochmurnym dniem. W całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze - przekazał dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. Temperatura osiągnie od 7 do 12 st. C. W czwartek niż Dudley przesunie się na wschód kraju, jednak nadal będzie odczuwalny zachodni, silny i porywisty wiatr.

Najsilniej będzie wiało w centrum kraju i na Wybrzeżu, tam porywy mogą osiągać do 110 km/h, a na krańcach zachodnich do 120 km/h - powiedział synoptyk. Na pozostałym obszarze zachodni wiatr będzie wiał ze średnią prędkością do 40 km/h.

W całym kraju IMGW prognozuje przelotne opady deszczu i lokalne burze, którym towarzyszyć może opad krupy śnieżnej. W Polsce południowo-wschodniej spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, a w górach śniegu. W Tatrach może spaść do 10 centymetrów śniegu - dodał.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na wschodzie i północy kraju, do 12 st. C na południowym zachodzie. Mimo że temperatura będzie wysoka, to nie odczujemy tego ciepła z powodu silnego i porywistego wiatru - podsumował. Wietrzna pogoda utrzyma się do soboty.