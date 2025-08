Zanim znów poczujemy gorące, sierpniowe lato, czeka nas kilka chłodniejszych dni. Burze, ulewne deszcze, silny wiatr, a nad morzem sztormy. To nie prognoza na jesień, a na nadchodzący tydzień. Ciepło wróci dopiero pod koniec tygodnia.

Nadchodzący tydzień będzie chłodniejszy, fot. IMGW / Shutterstock

Weekend z burzami

W sobotę dla Pomorza, południowej i wschodniej części prognozowane są burze z gradem.

W niedzielę pogoda będzie kapryśna i potencjalnie niebezpieczna. Burze mogą pojawić się niemal wszędzie, choć najbardziej gwałtownych zjawisk synoptycy spodziewają się na wschód od linii Gdańsk-Katowice. Tam możliwy jest grad, silne porywy wiatru i ulewny deszcz.

IMGW wydał ostrzeżenia dla wielu regionów. Padać będzie intensywnie.

Zapowiada się burzowa niedziela, fot. IMGW

Nowy tydzień nie przyniesie poprawy.

W poniedziałek i wtorek przez Polskę przejdą kolejne fronty atmosferyczne. Deszczowo zrobi się w całym kraju, chociaż opady powinny być słabsze niż w niedzielę. Między chmurami pokaże się trochę słońca. Temperatura będzie zróżnicowana - na zachodzie 20-23 st. C, a na wschodzie nawet do 25 st. C.

Zimny oddech sierpnia

W środę i czwartek będzie najchłodniej. Na północy kraju tylko 16-20 st. C. Do tego dojdą opady deszczu i silny, porywisty wiatr (do 70 km/h). Sytuacja na Bałtyku może być groźna - spodziewany jest sztorm.

W południowej Polsce będzie nieco spokojniej - wiatr słabszy, deszcz mniej dokuczliwy, ale temperatura również nie przekroczy 20 st. C.

Na szczęście już od piątku sytuacja ma się radykalnie zmienić. Pojawi się słońce, zrobi się ciepło, a miejscami wręcz gorąco - nawet do 32 st. C. Nad morzem także powyżej 25 st. C.

Słońce wróci w piątek, fot. IMGW

Co dalej z latem?

Według prognoz Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) w drugiej połowie sierpnia ma być zdecydowanie cieplej i słoneczniej. Temperatura sięgnie 22-26 st. C, a nawet przekroczy 30 st. C.

Deszczu będzie znacznie mniej. Początek września również zapowiada się pogodnie i ciepło, z temperaturą na poziomie 19-23 st. C.

