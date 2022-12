Silnie wieje w rejonie górskim i tam, gdzie ta pokrywa śnieżna jest, a ten śnieg jest taki suchy, przewiany, gdzie jest możliwość jego przenoszenia, to tam takie zamiecie mogą wystąpić, stąd to ostrzeżenie - przekazał RMF FM Janusz Zieliński - dyżurny synoptyk z IMGW we Wrocławiu.

Wieje silnie miejscami na zachodzie w rejonie Kotliny Kłodzkiej i na zachodzie w rejonie Karkonoszy - Tam do 70, 75 km/h. Te prędkości utrzymywać się będą do godzin porannych.

Ostrzeżenie dla kierowców! “Szklanka" na drodze

Idzie ocieplenie, więc będzie padać deszcz, do tego temperatury powyżej zera spowodują, że zalegający śnieg nie będzie przenoszony przez wiatr. Prognozowane opady, przy zetknięciu ze zmarzniętym gruntem będą powodować gołoledź - ostrzega Janusz Zieliński - dyżurny synoptyk z IMGW we Wrocławiu.