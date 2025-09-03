Ostrzeżenia I stopnia przed burzami i silnym deszczem w pasie od Szczekocin po Cieszyn na Śląsku - wydane przez IMGW - obowiązują w środę, 3 września. Spodziewane są opady do 35 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz lokalnie grad. Niebezpiecznie będzie jednak nie tylko tam. Ile natomiast zobaczymy na termometrach?

Prognoza pogody na dziś – burze, opady deszczu, alerty IMGW / Shutterstock

Pogoda na dziś. Alerty IMGW

Czy dziś będzie padać? Niestety w części kraju wystąpią opady i to intensywne. Może również zagrzmieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w związku z tym alerty. Ostrzeżenie dla części województwa śląskiego przed burzami i silnym deszczem dotyczy sytuacji do godz. 10. Około 10 opady zaczną stopniowo od południa zanikać.

IMGW wydał też ostrzeżenie I stopnia przed burzami w powiatach południowych województwa małopolskiego i podkarpackiego od godz. 13 do godz. 21, zaś we wschodniej części województwa podkarpackiego i lubelskiego - od godz. 14 do godz. 22.

Pogoda – środa, 03.09.2025, ostrzeżenia meteorologiczne IMGW / IMGW / Materiały prasowe

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Jeśli chodzi o temperaturę, będzie ciepło, a w niektórych regionach nawet gorąco, bo od 19 do 29 st. C.