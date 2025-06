Ostrzeżenia przed wichurami obowiązujące do godz. 20:00 na północy wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "W strefie nadmorskiej prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu i zachodu" - podano. Oprócz tego IMGW wydał też prognozę zagrożeń meteorologicznych. Alertami dotyczącymi upałów objęta jest niemal cała Polska. Kiedy dokładnie będą obowiązywać?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem dla północy kraju / Piotr Kowala / PAP Północ Polski w szponach wichury. Surferzy: Pogoda dla odważnych Od Koszalina, przez Słupsk, Rozewie, Hel, Żuławy po Suwałki obowiązują dziś do nocy alerty IMGW ostrzegające przed silnym wiatrem. Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, sytuacja już teraz jest niebezpieczna szczególnie na Cyplu Rewskim. Wieje tam z ogromną siłą. To miejsce, w którym łączy się Zatoka Pucka i Zatoka Gdańska. Jak mówią surferzy, którzy mimo wszystko nie rezygnują z aktywności, niedziela to dzień dla osób bardzo doświadczonych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północy kraju / IMGW / Materiały prasowe Na północy warunki biometeo są niekorzystne. Wraca fala upałów. Od kiedy obowiązują nowe alerty? Od poniedziałku, 30 czerwca, lub wtorku, 1 lipca, do środy, 2 lipca, do godz. 7:30 będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW przed upałem. Alerty dotyczą niemal całego kraju - z wyjątkiem części Podlasia. Ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem wydane prognozowane przez IMGW / IMGW / Materiały prasowe