Według prognoz synoptyków, we wtorek na północy i zachodzie kraju będzie pogodnie i bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, także z gradem.

Suma opadów w czasie burz wyniesie do 20 mm, a porywy wiatru osiągną do 80 km/h.

Na termometrach zobaczymy od około 19 st. C na północy i miejscami na południu do 26 st. C w centrum i na zachodzie; z kolei nad morzem chłodniej - tam ok. 16 st. C.