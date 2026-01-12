Samochód ciężarowy, który cofając, zjechał do rowu, częściowo zablokował zakopiankę. Na drodze tworzyły się niemałe korki.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 14:00 w Białym Dunajcu, na odcinku Zakopane - Nowy Targ.
Samochód ciężarowy podczas cofania zjechał do rowu, blokując jeden pas jezdni.
Co istotne, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że utrudnienia zakończyły się przed godz. 15:30.