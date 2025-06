Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed intensywnymi zjawiskami pogodowymi, które mają objąć praktycznie cały kraj. Oczekuje się, że w najbliższych godzinach mieszkańcy wielu regionów Polski będą musieli zmierzyć się z silnymi burzami, opadami deszczu, a miejscami nawet z gradem. Ponadto, w niektórych częściach kraju panować będą upały, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Burze w całej Polsce (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Burze z gradem i silnym wiatrem

Ostrzeżenie II stopnia przed burzami zostało wydane dla całego województwa zachodniopomorskiego oraz dla części obszarów każdego z pozostałych województw.

Prognozuje się, że burzom będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, sięgające do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie istnieje również ryzyko wystąpienia gradu. Oczekuje się, że niebezpieczne zjawiska pogodowe będą utrzymywać się do późnych godzin wieczornych.

Ostrzeżenie I stopnia przed burzami dotyczy części województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. W tych regionach również mogą wystąpić silne opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie grad. Ostrzeżenie ma obowiązywać do godziny 22.

Upały nie odpuszczają

IMGW wydało także ostrzeżenia przed upałami, które w niektórych częściach Polski mogą osiągnąć niebezpieczne poziomy. Ostrzeżenie I stopnia przed upałem objęło województwa: podkarpackie, świętokrzyskie oraz części województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i małopolskiego.

Z kolei ostrzeżenie II stopnia przed upałem dotyczy części województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego. W zależności od obszaru ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 17 lub do godziny 20.

Alert RCB

"Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.06) możliwe gwałtowne burze z bardzo silnym wiatrem. Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe" - taki alert wysłało dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Jak poinformowano, został on wysłany w całości do mieszkańców 10 województw oraz do poszególnych powiatów pozostałych sześciu.