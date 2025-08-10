Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla wschodniej, północno-wschodniej, a także południowo-wschodniej części kraju. Polscy Łowcy Burz ostrzegają przed możliwym wiatrem do 100 km/h, gradem i trąbami powietrznymi.

Ostrzeżenia IMGW I stopnia przed burzami dotyczą województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a także części woj. małopolskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad" - poinformował IMGW.

Możliwy grad i trąby powietrzne

Jak poinformowali Polscy Łowcy Burz (Skywarn Polska), w niedzielę przez Polskę przejdzie zatoka oraz chłodny front atmosferyczny, związany z niżem znad rejonu Morza Norweskiego. Możliwy będzie wiatr w porywach do ok. 100 km/h oraz opady gradu o średnicy do ok. 5 cm.

"Na północnym wschodzie, gdzie w warstwie granicznej troposfery będzie więcej wilgoci, nie wyklucza się rozwoju pojedynczych trąb powietrznych. Pierwsze burze powinny rozwinąć się już około południa, z kolei późnym popołudniem lub pod wieczór strefa burz i niebezpiecznych zjawisk towarzyszących powinna opuścić obszar Polski" - napisano na portalu Skywarn Polska.

Ostrzeżenia przed upałami

Cały czas obowiązują także ostrzeżenia I stopnia przed upałami dla południowo-wschodniej Polski w województwie lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

Na tym obszarze spodziewane są temperatury maksymalne wahające się miedzy 29 st. C a 32 st. C.

Ostrzeżenia te będą obowiązywały w niedzielę od godz. 12 do 20.

