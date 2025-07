​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed burzami, które w niedzielę mogą wystąpić niemal w całym kraju. Miejscami będą to groźne zjawiska drugiego stopnia - z intensywnym deszczem, porywistym wiatrem i gradem. Alerty obowiązują od godz. 13 w niedzielę do 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Najpoważniejsza sytuacja prognozowana jest w części województw południowych i centralnych. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województwa śląskiego (z wyjątkiem powiatu żywieckiego), północnych powiatów małopolskiego, północno-zachodnich powiatów podkarpackiego, powiatów radomszczańskiego i pajęczańskiego w łódzkim oraz większości województwa świętokrzyskiego (z wyłączeniem północy regionu). W tych miejscach prognozowane są burze z bardzo silnymi opadami deszczu - od 25 do nawet 50 litrów na mkw. Wiatr może osiągać prędkość do 85 km/h. Lokalnie możliwy jest grad.

Dla pozostałej części Polski obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Tam również mogą pojawić się burze z opadami od 20 do 35 mm oraz wiatrem do 80 km/h. Miejscami spodziewany jest grad. Choć zjawiska będą słabsze niż na południu, wciąż mogą być niebezpieczne i powodować utrudnienia.

Synoptycy przewidują, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami na zachodzie i w centrum kraju. Na wschodzie początkowo będzie pogodnie, jednak z biegiem dnia również tam wystąpią opady i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20°C na północnym zachodzie, przez 25°C na wschodzie, do 27°C miejscami na południu. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, z kierunków południowych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 75-85 km/h.

W nocy zachmurzenie pozostanie umiarkowane i duże. Miejscami nadal możliwe burze, a na południu i południowym wschodzie opady mogą sięgać 25 mm. Po północy lokalnie pojawią się mgły, ograniczające widoczność do 400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 11°C w rejonach podgórskich do 17°C nad morzem.

Ostrzeżenia IMGW to sygnał do zachowania ostrożności. Alert drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia zjawisk zagrażających zdrowiu, życiu i mieniu. Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy warunków sprzyjających występowaniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą zakłócić codzienne funkcjonowanie.

Alerty drugiego stopnia - gdzie będzie najgroźniej?

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW obowiązują w następujących województwach:

Śląskie - we wszystkich powiatach, z wyjątkiem żywieckiego,

Małopolskie - w powiatach północnych,

Podkarpackie - w powiatach północno-zachodnich,

Łódzkie - w powiatach radomszczańskim i pajęczańskim,

Świętokrzyskie - z wyłączeniem powiatów północnych.

Alerty pierwszego stopnia - burze w całym kraju

