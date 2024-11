Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku "bomby cyklonowej", która przeszła przez zachodnią część stanu Waszyngton w USA. Tysiące osób wciąż nie ma prądu. Niektórzy będą go pozbawieni przez wiele dni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ataku żywiołu zginęły dwie kobiety przygniecione przez spadające drzewa. Do pierwszego zdarzenia doszło w Bellevue, a do drugiego - w pobliżu Alderwood Mall Parkway w Lynnwood.



Szpital Harborview Medical Center poinformował stację KOMO News, że co najmniej pięć osób trafiło do placówki z obrażeniami. Jedna z nich była w stanie krytycznym.