Ceny paliw wzrosły, a stacje benzynowe prześcigają się w letnich promocjach. Zniżki przy zakupie paliw ogłosił Orlen, a także sieć Avia oraz Circle K.

Stacje paliw przygotowały wakacyjne promocje / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Orlen ogłosił zasady promocji

Orlen poinformował w czwartek, że jego promocja ruszy w piątek i potrwa do 31 sierpnia. Obowiązywać będzie w wakacje w każdy piątek, sobotę i niedzielę.

Za zatankowanie do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego marek Efecta i Verva posiadacze Orlen VITAY wraz z aktywowanym kuponem dostaną rabat w wysokości 25 groszy na litrze. Jednak rabat urośnie do 40 groszy na litrze, jeśli klient dokona zakupów na stacji z oferty gastronomicznej lub sklepowej za co najmniej 5 zł. Promocja Orlenu obejmuje do pięciu tankowań do 31 lipca i do pięciu kolejnych między 1 a 31 sierpnia. Oznacza to, że w ramach promocji można będzie kupić łącznie 500 litrów paliwa - zaznaczył koncern.

Promocje w sieci Avia

Wakacyjno-weekendową promocję wprowadziła też sieć Avia należąca do Unimotu na ponad 50 wskazanych stacjach paliw. Promocja obowiązuje od piątku 27 czerwca do 31 sierpnia.

Klienci z aktywnym kontem użytkownika w aplikacji AVIA GO w każdy wakacyjny weekend - od piątku do niedzieli - będą mogli zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem wynoszącym 30 groszy na litrze. Zniżka dotyczy wszystkich rodzajów paliw z wyjątkiem LPG. W sumie promocja obejmuje więc maksymalnie 10 tankowań.

Zniżki w Circle K

Również w weekendy do 31 sierpnia obowiązywać będzie promocja sieci Circle K.

Rabat z kartą lojalnościową Circle K EXTRA wyniesie 35 groszy na litrze benzyn i olejów napędowych, a 10 groszy na litrze autogazu. Limit wynosi 50 litrów paliwa na jedno tankowanie.