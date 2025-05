Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega - przymrozki do minus 8 st. C przy gruncie wystąpią w przeważającej części kraju z wyjątkiem północno-zachodniej Polski. Ostrzeżenie dotyczy najbliższej nocy, ale może być kontynuowane w kolejnych.

Zrzut ekranu IMGW / Shutterstock

Synoptycy IMGW ostrzegają - przymrozki jak na razie nie chcą odpuścić.

Prognozowany spadek temperatury od minus 4 st. C do minus 1 st. C, a przy gruncie od minus 6 st. C do minus 3 st. C, lokalnie około minus 8 st. C obejmie obszar całego kraju z wyjątkiem woj. lubuskiego i części woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.

/ IMGW / Zrzut ekranu

Ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami zaczną obowiązywać od czwartku od godz. 23 i potrwają do piątkowego poranka.

Z prognoz wynika jednak, że wkrótce ogłoszone zostaną kolejne ostrzeżenia przed przymrozkami. Mają one pojawić się w weekend.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.