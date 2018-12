Przed nami uroczysta gala "Szlachetnej paczki", czyli wielkie święto wolontariuszy, darczyńców i rodzin oraz okazja do podsumowania tegorocznej edycji. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć dziś o godz. 20:05 w TVN.

Tydzień temu - w "Weekend cudów" - 16 703 rodzin w całej Polsce otrzymało pomoc. A wszystko za sprawą XVIII edycji "Szlachetnej Paczki", w którą włączyło się ponad 600 tysięcy darczyńców i 13 tysięcy wolontariuszy!



"Szlachetna Paczka" istnieje od 2001 roku, a jej ideą jest bezpośrednia pomoc drugiemu człowiekowi. Przez 18 lat w działalność Szlachetnej Paczki włączyło się niemal 4 mln osób. Przez ten czas przekazano pomoc ponad 150 tys. rodzin w potrzebie, a jej wartość przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Zobacz galę Szlachetnej Paczki na żywo w TVN

Gala Szlachetnej Paczki 2018 to swojego rodzaju podziękowanie wszystkim wolontariuszom i osobom zaangażowanym w pomoc potrzebującym. To podsumowanie tegorocznej edycji. W gali wezmą udział wolontariusze, darczyńcy i rodziny, które otrzymały paczki.

To okazja, by powiedzieć głośne, szczere DZIĘKUJĘ tysiącom Wolontariuszy, którzy z poświęceniem docierają do rodzin w całej Polsce, oraz Darczyńcom, którzy nie tylko przygotowują dla nich pomoc, ale przez cały rok nam kibicują i wspierają PACZKĘ!

Gala pokazuje o co tak naprawdę w PACZCE chodzi, jak zmienia historie życia ludzi i jakie magiczne momenty wydarzają się za jej sprawą. Tradycyjnie nie zabraknie również rozrywki na najwyższym poziomie! - pisze na swojej stronie internetowej Szlachetna Paczka

Podczas gali na scenie wystąpią m.in. Halina Mlynkova, Pectus, Małgorzata Ostrowska, Sound'n'Grace, Torres Brothers.

Galę poprowadzą Ewa Drzyzga i Olivier Janiak z TVN oraz dziennikarz RMF FM Marcin Zaborski.

Transmisja z gali "Szlachetnej paczki" na antenie TVN rozpocznie się w niedzielę, 16 grudnia br. o godz. 20.00.