​Antyterroryści ze stołecznej policji włączają się do akcji Szlachetna Paczka! W swoim stylu, w pełnym umundurowaniu i z bronią w ręku szykują prezenty, które trafią do starszej kobiety z województwa łódzkiego i jej wnuka, którego od 12 lat wychowuje sama. W internecie zamieścili nagranie z przygotowań do "akcji".

