Sanepid od kwietnia prowadzi ogólnopolskie kontrole kart szczepień dzieci. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, w wielu przychodniach brakuje podstawowych informacji o najmłodszych pacjentach. Problem dotyczy głównie dzieci, które nigdy nie zostały zgłoszone do placówek medycznych przez swoich opiekunów.

Trwają kontrole kart szczepień / Shutterstock

Przegląd ma być krokiem w stronę przejścia z papierowych kart szczepień na elektroniczne. Wymaga to jednak zmiany ustawy i wydarzy się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Od kwietnia trwa szeroko zakrojona akcja sprawdzania dokumentacji w przychodniach w całym kraju. Jak informuje Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski, w wielu miejscach napotkano na tzw. "puste karty" - przypadki dzieci, których rodzice nigdy nie zgłosili się do przychodni.

Karta leży, nikt nie wie, gdzie to dziecko jest, czy wyjechało. To jest słaby punkt, bo dziecko może zniknąć - mówi dr Grzesiowski w rozmowie z RMF FM. Mamy z tym problem, interweniujemy. Prowadzimy rozmowy w ministerstwie, by umożliwić lekarzom sprawdzanie, gdzie znajduje się pacjent, którego karta szczepień została założona - dodaje.

Kontrole mają potrwać do końca czerwca. Jak dotąd nie wystawiono żadnych mandatów. Nowe przepisy mogłyby wejść w życie najwcześniej w przyszłym roku.

Coraz więcej rodziców nie szczepi dzieci

W 2023 r. zanotowano w Polsce ponad 87 tys. odmów szczepień, kilkakrotnie więcej niż w poprzednich latach.

GIS chce dotrzeć do wszystkich dzieci nieszczepionych z powodów innych niż medyczne. Mamy przekonanie, że większość z ich rodziców to nie są antyszczepionkowcy - przyznał dr Grzesiowski na początku roku.



Jego zdaniem mogą to być sytuacje, gdy np. termin szczepienia minął i rodzice nie są w stanie znaleźć punktu szczepień, w którym dziecko zostanie skonsultowane i zaszczepione.



Wynika to m.in. z tego, że z mapy Polski zniknęły konsultacyjne punkty szczepień, w których można było skonsultować sytuację dziecka. Zdaniem dr Grzesiowskiego, przynajmniej jeden taki punkt powinien działać w każdym województwie.



W listopadzie 2024 r. ukazał się raport pokontrolny Najwyższej Izby Kontroli. Wykazał on, że brakuje dokładnych danych o liczbie osób, które powinny być zaszczepione, ilu osobom wykonano szczepienia oraz o liczbie odmów.



Obowiązek szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży nakłada ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych oraz rozporządzenie ministra zdrowia. NIK ostrzega, że dalszy wzrost odmów szczepień może doprowadzić do wybuchu epidemii groźnych dla życia chorób.