Prezydent Olsztyna odwołał dyrektora szpitala miejskiego Andrzeja Bujnowskiego ze stanowiska. W ostatnich dniach wokół placówki wybuchła burza, ponieważ w ankiecie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka szpital zadeklarował, że nie wykonuje zabiegów przerywania ciąży.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Prezydent Olsztyna odwołał Andrzeja Bujnowskiego ze stanowiska dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego. Decyzja została poprzedzona zasięgnięciem opinii działającej przy placówce Rady Społecznej. Przyczyną była utrata zaufania Prezydenta Olsztyna w stosunku do dyrektora Bujnowskiego - poinformowała rzecznik prasowa olsztyńskiego Urzędu Miasta Marta Bartoszewicz.



Andrzej Bujnowski pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie od 7 września. Bartoszewicz dodała, że pełniącą obowiązki dyrektora została Lucyna Kiełbasa. Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na stanowisko dyrektora tego szpitala - poinformował ratusz.



W ostatnich dniach wokół szpitala miejskiego w Olsztynie wybuchła burza, ponieważ Helsińska Fundacja Praw Człowieka wysłała do tej placówki, podobnie jak do kilkudziesięciu innych szpitali w kraju, ankietę dotyczącą wykonywania zabiegów przerywania ciąży. Ankieta nawiązywała do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października. W odpowiedzi na tę ankietę szpital odpisał, że takich zabiegów nie wykonuje.



Odpowiedź szpitala wywołała burzę w lokalnych mediach, a prezydent Olsztyna publicznie zapowiedział, że przeprowadzi z dyrektorem szpitala rozmowę. Prezydent Piotr Grzymowicz przypominał w wydanym w tej sprawie oświadczeniu, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został dotąd opublikowany, w związku z czym nie ma go w obiegu prawnym.



W odpowiedzi szpital miejski stwierdził, że doszło do nieporozumienia, ponieważ w tej placówce rocznie wykonywanych jest bardzo niewiele zabiegów przerywania ciąży i wskazywał, że na zabieg taki w ostatnim czasie nie zgłosiła się żadna pacjentka. Wszystkie procedury ginekologiczne i położnicze, w tym także zabiegi przerywania ciąży, wykonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. (...) Nie zaistniała dotychczas sytuacja, w której Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie odmówiłby przeprowadzenia zabiegu przerywania ciąży w przypadku dopuszczonym przepisami prawa" - napisała placówka w wydanym w piątek oświadczeniu podpisanym m.in. przez dyrektora Bujnowskiego.



Trybunał Konstytucyjny 22 października orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Wyrok zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli dwaj sędziowie. Orzeczenie nie zostało dotąd opublikowane.