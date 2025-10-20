Polska para Szymon Beta i Artem Besarab wywalczyła srebrny medal podczas mistrzostw świata do lat 21 w siatkówce plażowej, które odbyły się w meksykańskiej Puebli. W emocjonującym finale nasi reprezentanci musieli uznać wyższość duetu z Łotwy.

Polacy opuszczają Meksyk z medalami / volleyballworld.com /

Szymon Beta i Artem Besarab zdobyli srebrny medal mistrzostw świata U21 w siatkówce plażowej w Puebli.

W finale Polacy przegrali z Łotyszami Gustavs Auzins i Kristians Fokerots 0:2 (19:21, 19:21).

W półfinale pokonali rodaków Szymona Pietraszka i Jakuba Krzemińskiego 2:0 (21:16, 21:15).

Najlepsze z Polek, Natalia Okła i Julia Radelczuk, odpadły w 1/8 finału po przegranej z Austriaczkami 1:2.

Informacje ze świata sportu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Polscy siatkarze plażowi Szymon Beta i Artem Besarab osiągnęli ogromny sukces na mistrzostwach świata U21 w Puebli, zdobywając srebrny medal. W finałowym pojedynku zmierzyli się z łotewskim duetem Gustavs Auzins i Kristians Fokerots. Mimo ambitnej walki Polacy przegrali 0:2 (19:21, 19:21), ale oba sety były niezwykle wyrównane i dostarczyły kibicom wielu emocji.

Polski półfinał

Polacy ze srebrnymi medalami MŚ / VOLLEYBALL.WORLD /

Droga do finału nie była łatwa. W półfinale Beta i Besarab stanęli naprzeciwko swoich kolegów z reprezentacji - Szymona Pietraszka i Jakuba Krzemińskiego. W bratobójczym pojedynku lepsi okazali się późniejsi wicemistrzowie świata, wygrywając 2:0 (21:16, 21:15).

Pietraszek i Krzemiński mieli jeszcze szansę na brąz, jednak w meczu o trzecie miejsce ulegli meksykańskiemu duetowi Ines Vargas Lares i Carlos Andres Ayala Herrera 0:2 (16:21, 13:21).

Polki poza strefą medalową

W rywalizacji kobiet najdalej dotarły Natalia Okła i Julia Radelczuk, które zakończyły swój udział na etapie 1/8 finału. Polki po zaciętym meczu przegrały z Austriaczkami Lią Berger i Lilli Hohenauer 1:2 (26:24, 22:24, 11:15). Złote medale wśród kobiet wywalczyły Amerykanki Sally Perez i Avery Jackson, pokonując w finale swoje rodaczki Zoey Henson i Sarah Wood 2:0 (25:23, 21:15).