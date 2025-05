W obliczu malejącej liczby urodzeń na świecie coraz większą popularność zyskują praktyki związane z posiadaniem psów. Fenomen "futrzastych dzieci" rzuca nowe światło na pojęcie rodziny i rodzicielstwa. Jak to zjawisko kształtuje nasze społeczeństwa i co mówi o naszych potrzebach emocjonalnych? Naukowcy z Uniwersytetu Eötvösa Loránda w Budapeszcie węszyli tropem tych zmian, dociekając, jak i dlaczego nasze relacje ze zwierzętami domowymi ewoluują.

Nowoczesne rodzicielstwo: Czy psy stają się naszymi "futrzastymi dziećmi"? / Shutterstock

Spadek urodzeń a wzrost popularności psów

W wielu rozwiniętych krajach obserwujemy spadek liczby urodzeń, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość populacji. W tym samym czasie posiadanie psów staje się coraz bardziej popularne, z psami często traktowanymi nie tylko jako członkowie rodziny, ale wręcz jako "futrzaste dzieci". Czy to oznacza, że ludzie zaczynają preferować psie towarzystwo nad rodzicielstwem?

Psy jako satysfakcjonujący kompromis

Badacze z Uniwersytetu Eötvösa Loránda zwracają uwagę, że psy mogą w pewnych przypadkach zaspokajać instynkt opiekuńczy, oferując bliskość emocjonalną i wsparcie społeczne przy mniejszych wymaganiach niż wychowanie dziecka. Psy, dzięki swoim zdolnościom poznawczym i adaptacji do życia z ludźmi, potrafią wykazywać zachowania społeczne porównywalne do tych obserwowanych u małych dzieci, co sprawia, że są one atrakcyjnymi "kandydatami" do roli podobnej do dzieci w życiu wielu osób.

Mniej uciążliwe zobowiązania

Mimo wysokiej zależności i przywiązania psów do ich opiekunów, w oczach wielu zobowiązania związane z posiadaniem psa pozostają mniej uciążliwe niż rodzicielstwo - wyjaśnia Laura Gillet, doktorantka z Katedry Etologii. Fakt, że psy żyją krócej niż ludzie i nie wymagają tak długotrwałej opieki i zasobów, sprawia, że są one postrzegane jako mniej wymagające "dzieci".

Autorzy badania podkreślają, że w większości przypadków właściciele psów wybierają je świadomie, zdając sobie sprawę z ich specyficznych potrzeb gatunkowych. Jednakże pragnienia i potrzeby psa nie zawsze pokrywają się z oczekiwaniami jego właścicieli, co może prowadzić do problemów etycznych i behawioralnych.

Redefinicja pojęcia rodziny

Zmieniające się role psów w życiu ludzi redefiniują pojęcie rodziny i kwestionują nasze nowoczesne style życia. W erze rosnącej samotności i osłabienia więzi społecznych, "futrzaste dzieci" mogą oferować alternatywne formy bliskości i towarzystwa.

Autorzy badania prowadzą obecnie nowe badanie, mające na celu pogłębienie zrozumienia relacji między psem a człowiekiem. Właściciele psów na całym świecie są zaproszeni do wypełnienia ankiety, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia tych unikalnych więzi.