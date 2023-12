Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego został gen. Jarosław Stróżyk. Z kolei szefową Służby Wywiadu Wojskowego będzie płk Dorota Kawecka - takie informacje we wtorek podał MON.

Wiceszef MON: Szefem SKW - gen. Jarosław Stróżyk, szefową SWW - płk Dorota Kawecka / Leszek Szymański / PAP

"Serdecznie gratuluję. To jest ważny moment też w dziejach i w bieżącej działalności państwa polskiego - by państwo miało oczy i uszy, by państwo wiedziało, że może liczyć na swoje służby. Szefowie służb właśnie teraz odbywają odpowiednie procedury i wchodzą w swoją rolę" - powiedział wiceszef obrony narodowej Cezary Tomczyk.

13 grudnia sejmowa komisja ds. służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała wniosek premiera Donalda Tuska o odwołanie szefów ABW, AW, CBA, SKW i SWW.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali otrzymane przed posiedzeniem komisji wnioski o odwołanie szefa Agencji Wywiadu płk. Bartosza Jarmuszkiewicza, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - płk. Krzysztofa Wacławka, Służby Wywiadu Wojskowego - gen. bryg. Marka Łapińskiego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego - gen. bryg. Macieja Szpanowskiego oraz szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego.

Co z podkomisją smoleńską?

Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk poinformował też, że podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza została ostatecznie rozwiązana.

"Kwestia ochrony dla Macierewicza przez Żandarmerię Wojskową oraz służbowego samochodu jest zamknięta - poinformował we wtorek wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

Tusk zapowiada intensywny dzień

"Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu - to na początek dnia. Długiego dnia" - napisał dziś premier Donald Tusk na platformie X.