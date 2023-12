"Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu - to na początek dnia. Długiego dnia" - napisał premier Donald Tusk we wpisie na platformie X.

"No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie (przedstawiciela Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego Jacka) Kurskiego z Waszyngtonu - to na początek dnia. Długiego dnia" - napisał szef rządu.