Chodzi o urodzone w maju potomstwo Jurka i Nelly – rysi żyjących w okolicach Łomnicy, w wielkopolskiej gminie Trzcianka. Niestety, pod koniec października w lesie niedaleko Wapniarni matka kociąt została znaleziona martwa. W naturze to właśnie na barkach rysiej matki spoczywa przygotowanie potomstwa do samodzielnego życia. Ta adaptacja zajmuje około roku. Tymczasem kocięta straciły matkę po upływie połowy tego okresu. Przyrodnicy chcą je odnaleźć, by pomóc im przetrwać zimę i w specjalnej zagrodzie – przygotować do dorosłego, rysiego życia.

