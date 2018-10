Jak pisze portal Piotrkowski24.pl. niestety, nie udało się uratować węża znalezionego w środę na DK12 na Polance w Sulejowie. Pytonem tygrysim zajął się weterynarz specjalizujący się w leczeniu zwierząt egzotycznych. Z relacji medyka wynika, że obrażenia były tak poważne, że gada trzeba było uśpić.

Pyton tygrysi / Służba Ochrony i Ratownictwa Zwierząt Animal Rescue Polska / Facebook

Węża znalazł na drodze przypadkowy kierowca. Powiadomił sulejowskich weterynarzy, a ci wolontariuszy z fundacji Animal Rescue Polska. Ponad dwumetrowy pyton tygrysi trafił do szpitala dla gadów prowadzonego przez lekarza weterynarii Gabora Kamińskiego.

Samiec pytona tygrysiego trafił do nas w głębokiej hipotermii. Po ogrzaniu zrobiłem zdjęcia RTG i przeprowadziłem operację. W czasie zabiegu wyszło, że obrażenia wewnętrzne są ogromne. Niestety wąż został uśpiony. Dodatkowo wykonaliśmy sekcję zwłok, która wykazała że wąż został najechany przez samochód. Zmiany są widoczne na szerokości opony. Głowa z szyją i okolice żołądka były w środku zmiażdżone. Dodatkowo stwierdziłem uszkodzenia kręgów. To był jakiś koszmar, wąż był nie do uratowania. Kiedy trafił do nas w nocy ze środy na czwartek, funkcjonował tylko dlatego, że był mocno wyziębiony. Kiedy się ogrzał, stał się niestabilny - powiedział Gabor Kamiński.

Węża prawdopodobnie ktoś wyrzucił z samochodu. Gad próbował albo wygrzewać się na asfalcie, albo przedostać na drugą stronę drogi i wtedy został przejechany. Podczas tak zimnych nocy, mógłby przeżyć poza terrarium jedynie dobę albo dwie.

Pyton tygrysi / Służba Ochrony i Ratownictwa Zwierząt Animal Rescue Polska / Facebook



Pyton tygrysi jest jednym z największych gatunków pytonów świata. Dorosłe samce osiągają długość 3-4 metrów, samice nawet ponad 5.

Niestety dużo osób bierze takie zwierzęta, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Nie wiedzą, co dalej robić kiedy wąż urośnie, albo jaki będzie miał charakter. Niektóre są bardzo miłe, inne agresywne, jedne lubią być dotykane, inne wprost przeciwnie. Maja swój temperament. Bywają potulne jak baranki, ale i występują osobniki agresywne. Wiele osób w Polsce trzyma węże w domu i jest OK, ale co jakiś czas zdarzy się idiota, który węża wyrzuci. Ludzie pozbywają się psów i kotów, ale także węży - dodaje Gabor Kamiński.



źródło: Piotrkowski24.pl