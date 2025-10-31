Niezwykłego odkrycia dokonali naukowcy z Europejskiego Obserwatorium Południowego w dniu obchodzonego na całym świecie święta Halloween. Nad Obserwatorium Paranal zidentyfikowano wielki obłok kosmicznego gazu i pyłu, którego hipnotyzujący wygląd przypomina sylwetkę nietoperza.

Obłok gazu i pyłu w kształcie kosmicznego nietoperza / ESO/VPHAS+/Zespół VVV / Materiały prasowe

"Kosmiczny nietoperz"

Naukowcy z Europejskiego Obserwatorium Południe podkreślają, że "kosmiczny nietoperz" znajduje się blisko 10 000 lat świetlnych od nas i leci pomiędzy północnym gwiazdozbiorami Cyrkla i Węgielnicy. Podkreślili, że jest w stanie rozciągnąć się na obszar odpowiadający aż czterem tarczom Księżyca w pełni.

Mgławica to gwiezdna wylęgarni, olbrzymich obłokiem gazu i pyłu, w którym rodzą się gwiazdy. Badacze zwracają uwagę na to, że "niemowlęce gwiazdy w jej wnętrzu uwalniają wystarczająco dużo energii, aby wzbudzić atomy wodoru wokół siebie, powodując ich świecenie w intensywnym odcieniu czerwieni widocznym na tym przyciągającym wzrok zdjęciu".

Z kolei ciemne włókna we wspomnianej mgławicy sprawiają wrażenie szkieletu "kosmicznego nietoperza". Są - jak podkreślają naukowcy - chłodniejszymi i gęstszymi skupiskami gazu niż ich otoczenie, z ziarnami pyłu, które blokują światło widzialne od gwiazd z tyłu.

Prawe skrzydło nietoperza będące najbardziej widocznym obłokiem to RCW 94, który wraz z RCW 95 tworzy ciało. Naukowcy w zamieszczonej publikacji zwracają uwagę na to, że nazwy te pochodzą z dużego katalogu "jasnych obszarów gwiazdotwórczych na niebie południowym".

Pozostałe części nietoperza nie mają oficjalnych oznaczeń.

Pomógł teleskop

Odkrycie naukowców zostało udokumentowane przez teleskop należący, a także zarządzany przez włoski Narodowy Instytut Astrofizyczny - INAF. Ten znajduje się we wspomnianym Obserwatorium Paranal na pustyni Atakama.

Teleskop VST, którym uchwycono "kosmicznego nietoperza" posiada wręcz idealne możliwości do uchwycenia takich stworzeń.

Jak tłumaczą naukowcy, obraz powstał w wyniku połączenia obserwacji w różnych filtrach, przepuszczających różne koloru lub długości fali świetlnej. "Większość kształtu nietoperza, w rym czerwona poświata, została sfotografowana w zakresie widzialnym jako element przeglądu nieba VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+)" - przekazali w piątkowej publikacji.

Co to jest ESO?

ESO, czyli Europejskie Obserwatorium Południowe podkreśla, że umożliwia naukowcom z całego świata odkrywanie tajemnic Wszechświata z korzyścią dla nas wszystkich. "Projektujemy, budujemy i zarządzamy światowej klasy obserwatoriami naziemnymi - których astronomowie używają do odpowiadania na ciekawe pytania i szerzenia fascynacji astronomią - a także promujemy międzynarodową współpracę w astronomii" - podkreślają naukowcy.

ESO wspiera 16 krajów członkowskich, w tym także Polska. Ma status organizacji międzynarodowej, ustanowionej w 1962 roku.



