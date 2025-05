Reakcja marszałka Sejmu. "Tak bywa"

Szymon Hołownia odpowiedział na zarzuty za pośrednictwem serwisu X. To bardzo proste. Kupiłem siedlisko z niezamieszkałą ruderą, która po wyremontowaniu zyskała na wartości (tak bywa). A teraz pytanie mam ja. Skoro kandydat PiS stchórzył przed sejmową komisją, to może tu napisz, czy jak się ,,przekazuje mieszkanie na cele charytatywne" to się pozostaje właścicielem tego mieszkania, czy nie? Bo Nawrocki chyba twierdzi, że się pozostaje. Naprawdę myślicie, że ,,ciemny lud to kupi"? - napisał, czym nawiązał do decyzji Karola Nawrockiego o przekazaniu słynnej kawalerki w Gdańsku na cele charytatywne.