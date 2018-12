Polscy kierowcy ciężarówek zostali zatrzymani we Francji, przez zachowujących się agresywnie, przedstawicieli ruchu "żółtych kamizelek". W weekend, we Francji, doszło do fali protestów przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona. Polacy zostali zatrzymali koło miasta Narbona na południu kraju. Wśród kierowców byli też Węgrzy, Słowacy i Rumuni - dowiedział się korespondent RMF FM.

