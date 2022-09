Joe Biden chce być prezydentem, który pokona nowotwory. W 60. rocznicę jednego z najsłynniejszych przemówień prezydenta Johna F. Kennedy'ego wezwał do podjęcia działań, które położą kres nowotworom, jakie znamy i wyleczą je raz na zawsze. Ogłosił program "Cancer Moonshot". Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał rozporządzenie w dziedzinie biotechnologii i bioprodukcji.

Prezydent Joe Biden ogłasza strategię walki z rakiem / AMANDA SABGA / PAP/EPA

"Wiemy, że rak nie dyskryminuje. Nie obchodzi go, czy jesteś republikaninem czy demokratą, pokonanie raka jest czymś, co możemy zrobić razem i dlatego dziś tutaj jestem" - zaznaczył prezydent USA.



Joe Biden wypowiedział te słowa w bibliotece Johna Kennedy’ego w Massachusetts przedstawiając swoją inicjatywę, której celem jest zmniejszenie śmiertelności z powodu raka o 50 procent w ciągu najbliższych 25 lat. Wystąpienie odbyło się 60 lat po przemówieniu prezydenta Kennedy’go, w którym zapowiedział, iż Stany Zjednoczone wyślą astronautów na Księżyc do końca lat sześćdziesiątych.

Odkryć lek, który pokona raka

"Mówimy o tej inicjatywie Moonshot" - tłumaczył Biden, startując z projektem walki z rakiem "ponieważ wierzę, iż ten wysiłek jest jak deklaracja prezydenta Kennedy’go do lądowania na Księżycu. Jest prawdziwym wyzwaniem dla ludzkości, by być odważnym i robić wielkie rzeczy".



"Dzisiaj wyznaczam długoterminowy cel dla inicjatywy Cancer Moonshot, by zmobilizować amerykańską innowacyjność, tak jak zrobiliśmy to, by dotrzeć na Księżyc - i znaleźć lek, który pokona raka, raz na zawsze" - powiedział amerykański przywódca.



Jednym z kluczowych elementów planu jest nowo utworzona agencja ARPA-H (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Zdrowia), powołana na kształt należącej do Pentagonu agencji DARPA, odpowiedzialnej m.in. za powstanie Internetu i systemu GPS.



"Wyobraźcie sobie te możliwości: szczepionki, które chronią przed rakiem, tak jak te, które chronią przed HPV. Wyobraźcie sobie molekularny +kody pocztowe+, które kierowałyby leki i terapie genowe dokładnie do odpowiednich tkanek. Wyobraźcie sobie prosty test krwi podczas corocznych badań, który mógłby wykryć raka we wczesnym stadium (...) to tylko kilka pomysłów, które ukazują wielki potencjał ARPA-H" - podkreślał Joe Biden.