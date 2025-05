Pół miliona złotych dostanie gmina, w której frekwencja w II turze wyborów prezydenckich będzie najwyższa. Pieniądze przekaże Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jednej z 41 gmin, które wchodzą w jej skład. Pieniądze mają zostać przeznaczone na projekt wybrany przez mieszkańców zwycięskiej gminy.

Która gmina zgarnie pół miliona? / Shutterstock

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowała wyjątkową inicjatywę, która ma zachęcić mieszkańców do udziału w II turze wyborów Prezydenta RP, zaplanowanej na 1 czerwca 2025 roku.

Głosowanie to nie tylko prawo, ale przede wszystkim realny wpływ na naszą przyszłość - podkreśla Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. Chcemy pokazać, że obywatelska aktywność ma sens i warto ją wzmacniać nie tylko słowami, ale i konkretnymi działaniami. Dlatego postanowiliśmy nagrodzić najbardziej zaangażowaną społeczność lokalną znaczącym wsparciem finansowym, które zostanie przeznaczone na cel wybrany wspólnie przez mieszkańców.

Gmina z najwyższą frekwencją otrzyma nagrodę w wysokości 500 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na cel wskazany przez samych mieszkańców, np. podczas konsultacji społecznych lub w ramach lokalnego budżetu partycypacyjnego.

II tura wyborów tuż-tuż. Kto zgarnie pół miliona?

Zwycięska gmina zostanie wyłoniona na podstawie oficjalnych danych dotyczących frekwencji, które po wyborach opublikuje Państwowa Komisja Wyborcza.

W I turze padł rekord - frekwencja 18 maja była najwyższa, jaką kiedykolwiek mieliśmy w pierwszej turze w demokratycznej Polsce - 67,31 proc. Przewiduje się, że w drugiej turze frekwencja będzie jeszcze wyższa.

Według sondażu exit poll Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu najwyższa frekwencja była w grupach wiekowych 50-59 lat - 74,5 proc. oraz 18-29 lat - 72,8 proc., a najniższa w grupie 60 plus - 59,3 proc. W tej ostatniej grupie jest aż 10 mln osób, co - nawet przy najniższej frekwencji - przełożyło się na największą liczbę głosów - 5,9 mln.

Z kolei wysoka frekwencja w najmłodszej grupie przyniosła zaledwie 3,3 mln głosów, ponieważ liczy ona tylko 4,5 mln osób.

Zgodnie z tradycją, GZM zapewni w dniu wyborów bezpłatny transport do lokali wyborczych. 1 czerwca wszyscy uprawnieni do głosowania będą mogli bezpłatnie skorzystać z pojazdów. Transportu GZM, co ułatwi dotarcie do urn i zachęci do udziału w głosowaniu.

Ta nowatorska inicjatywa GZM to doskonały przykład, jak dzięki wsparciu i zachętom - można budować silniejsze zaangażowanie obywateli w życie publiczne i lokalne decyzje.