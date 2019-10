Awaria pociągu Pendolino w rejonie stacji Psary w powiecie będzińskim na Śląsku. Składem relacji Gliwice - Gdynia jechało ponad 300 pasażerów.

Zdjęcie ilustracyjne / Mariusz PIekarski / RMF FM

Na stację Psary jedzie zastępczy pociąg. Tym składem pasażerowie dojadą do Warszawy. W stolicy przesiądą się do kolejnego pociągu, którym powinni dojechać do Gdyni.

Powodem takich utrudnień jest awaria drzwi w Pendolino. Do Trójmiasta pasażerowie dotrą prawdopodobnie z około godzinnym opóźnieniem.

Utrudnienia w ruchu pociągów są też na Mazowszu. Urządzenia sterowania ruchem zepsuły się na odcinkach Radom - Skarżysko-Kamienna i Radom-Dęblin. Pociągi mogą być opóźnione nawet o pół godziny.