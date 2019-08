Od jutra zmieni się harmonogram kursowania pociągów. Zmiany czekają m.in pasażerów na Warmii, na Opolszczyźnie, w Krakowie, Kielcach i Warszawie.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Przez modernizację linii kolejowej Gutkowo-Olsztyn pociągi z Malborka do stolicy Warmii pojadą przez Iławę. Zastępcza komunikacja autobusowa zostanie uruchomiona do Elbląga, Morąga i Pasłęka.

Do Olsztyna nie dojadą wszystkie pociągi ze Szczecina.

Z kolei przez modernizację linii do Zakopanego, zamiast pociągów regionalnych na trasie Kraków-Płaszów-Kalwaria Zebrzydowska oraz Kraków-Płaszów-Nowy Targ - kursować będą autobusy.



Przez przebudowę torów w samym Krakowie część pociągów pojedzie przez Nową Hutę, a kilka składów - w tym pendolino do Warszawy - zmieni godziny odjazdu.



Poprawi się za to połączenie Kielc i Radomia z Warszawą. Z Kielc do stolicy pojedzie 7 par pociągów, a z Radomia - 9.