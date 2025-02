"UE nie została utworzona, aby kogokolwiek oszukać. Wręcz przeciwnie - została utworzona, aby utrzymać pokój, budować szacunek między naszymi narodami, tworzyć wolny i uczciwy handel oraz wzmacniać naszą transatlantycką przyjaźń" - podkreślił premier Donald Tusk. W ten sposób odniósł się do słów Donalda Trumpa. "Bądźmy szczerzy, Unia Europejska została utworzona po to, by wyrolować Stany Zjednoczone. Taki jest jej cel i wykonali dobrą robotę. Ale teraz ja jestem prezydentem" - powiedział prezydenta USA.

Donald Tusk / Pawel Wodzynski / East News Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział w środę, że nałoży cła w wysokości 25 proc. na towary importowane z Unii Europejskiej. Taryfy te mają dotyczyć m.in. samochodów. Podjęliśmy decyzję, ogłosimy ją wkrótce i będzie to, ogólnie rzecz biorąc 25 proc., i to będzie dotyczyło samochodów i wszystkich rzeczy - powiedział Trump, pytany o to, czy nałoży cła na towary z UE. Unia Europejska to inny przypadek. Oni nas wykorzystują w inny sposób. (...) Nie przyjmują naszych samochodów, nie przyjmują właściwie naszych produktów rolnych, z wielu różnych powodów. A my wszystko przyjmujemy i mamy deficyt (handlowy) na 300 mld z Unią Europejską - przekonywał. Bądźmy szczerzy, Unia Europejska została utworzona po to, by wyrolować Stany Zjednoczone. Taki jest jej cel i wykonali dobrą robotę. Ale teraz ja jestem prezydentem - dodał. Tusk: UE nie została utworzona, aby kogokolwiek oszukać Słowa te skomentował na portalu X premier Donald Tusk. "UE nie została utworzona, aby kogokolwiek oszukać. Wręcz przeciwnie. Została utworzona, aby utrzymać pokój, budować szacunek między naszymi narodami, tworzyć wolny i uczciwy handel oraz wzmacniać naszą transatlantycką przyjaźń. Tak po prostu" - zaznaczył premier. Komisja Europejska wydała w środę wieczorem oświadczenie w reakcji na słowa Donalda Trumpa i zapowiedziała, że "UE będzie stanowczo i natychmiast reagować na nieuzasadnione bariery dla wolnego i sprawiedliwego handlu, w tym cła".