Trwa akcja ratownicza w Jaskimi Wszystkich Świętych w Sokolich Górach k. Olsztyna na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. GOPR-owcy i strażacy zamierzają wydostać na powierzchnię grotołaza, który spadł z wysokości ok. 6-10 metrów w głąb jaskini.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Pałahicki, RMF FM

Jak powiedział oficer dyżurny stanowiska kierowania Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, grotołaz znajduje się na głębokości ok. 60 metrów.

W wyniku upadku z wysokości szacowanej na ok. 6-10 metrów mężczyzna prawdopodobnie doznał urazów, jest jednak przytomny i wymaga wyniesienia na noszach lub tzw. desce ratowniczej. Ratownicy mają kontakt z poszkodowanym.

Na miejscu pracują członkowie jurajskiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego raz dziewięć zastępów straży pożarnej.

NIE PRZEGAP: Związani i uśpieni lekami. Prawda o akcji ratunkowej w jaskini w Tajlandii



Działania zmierzają do ewakuacji poszkodowanego z jaskini na noszach. Strażacy zabezpieczają i oświetlają miejsce, potrzebne będzie także poszerzenie przejść, by można było wydostać tę osobę - powiedział dyżurny. Możliwe, że do poszerzenia przejść niezbędne będzie kruszenie niektórych skał w jaskini.

Ratownik dyżurny Jurajskiej Grupy GOPR odmówił informacji dotyczących wypadku oraz prowadzonej akcji.

Jeden z najciekawszych systemów jaskiń na Jurze

Jaskinia Wszystkich Świętych, wraz z połączoną z nią Jaskinią Olsztyńską, są położone w rezerwacie Sokole Góry w rejonie Góry Pustelnicy. To jeden z największych i najciekawszych systemów jaskiń na Jurze.

Obie jaskinie są znane od dawna - pierwsze zapiski o nich pochodzą z 1836 r. Pod koniec XIX w. wydobywano tam szpat, czyli krystaliczny kalcyt, używany kiedyś przy wyrobie szkła. Choć szata naciekowa w obu jaskiniach została wtedy zniszczona, przyciągają bardziej zaawansowanych grotołazów urozmaiconym układem korytarzy i koniecznością stosowania technik taternictwa jaskiniowego - szczególnie w Jaskini Wszystkich Świętych.

Jurajskie jaskinie cieszą się popularnością niezależnie od pory roku; chętnie chodzą po nich m.in. wspinacze, ale także przygodni turyści. Do jaskiń nie docierają zewnętrzne wahania temperatury - cały rok wynosi ona od 5 do 8 stopni Celsjusza.