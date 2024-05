Międzynarodowych Igrzysk Wojskowych nie było w ubiegłym roku, nie będzie i w tym. Niezależne rosyjskie media podejrzewają, że imprezę odwołano ze względu na niedobór w sprzęcie pancernym. Niedawno ustalono, że pojazdy, które brały udział w moskiewskiej Paradzie Zwycięstwa, trafił wprost na front w Ukrainie.

Chiński czołg biorący udział w biathlonie czołgowym podczas zawodów w 2022 roku / Alexander Zemlianichenko Jr / Xinhua News / East News

O tym, że Rosja drugi rok z rzędu nie zorganizuje Międzynarodowych Igrzysk Wojskowych, poinformowała - powołując się na trzy źródła - gazeta "Izwiestija".

Według rozmówców dziennika kwalifikacje, które zwykle odbywają się w pierwszej połowie roku na różnych szczeblach wojska, nie zostały zorganizowane przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

W ubiegłym roku resort obrony również odwołał zawody, obiecując jednak, że odbędą się one w 2024 roku. Argumentowano to chęcią organizacji imprezy co dwa lata, a nie co roku, jak do 2022 roku. Tak się jednak nie stanie.

Te zawody same w sobie odwracają uwagę dużej liczby personelu wojskowego od wykonywania zadań. A teraz sytuacja jest napięta, Stany Zjednoczone i NATO są coraz bardziej wciągane w konflikt z Rosją. Nie wiadomo, do czego to doprowadzi - powiedział, cytowany przez "Izwiestiję", prof. Aleksander Perendżiew z Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. G. Plechanowa.

Według niego rosyjska armia powinna skupić się na ćwiczeniach i szkoleniu "świeżych sił", a nie na grach wojskowych. Generalnie musimy być przygotowani do odparcia zagrożeń na naszych granicach. Dlatego zdecydowano, że teraz nie ma czasu na gierki. Oczywiście wrócimy do nich, ale dopiero po zakończeniu "specjalnej operacji wojskowej" (tak Rosjanie określają inwazję na Ukrainę - przyp. red.) - dodał.

Z Placu Czerwonego prosto na front

Choć przyczyn odwołania tegorocznych zawodów nie podano, niezależne rosyjskie media, np. portal The Moscow Times, piszą, że powodem może być niedobór w sprzęcie pancernych.

Jak wynika z ustaleń holenderskiego portalu open source Oryx, który analizuje dane dotyczące dostaw i niszczenia sprzętu wojskowego podczas wojny w Ukrainie, w ciągu ponad dwóch lat pełnoskalowej wojny siły Kremla straciły prawie 16 tys. jednostek sprzętu wojskowego.

Mowa m.in. o 3054 czołgach, z czego 2047 zostało zniszczonych, 156 uszkodzonych, 335 porzuconych, a 516 zdobytych przez siły ukraińskie. Na drugim miejscu pod względem strat znajdują się opancerzone bojowe wozy piechoty - 1348 sztuk. Spośród nich 949 zostało zniszczonych, 35 uszkodzonych, 96 porzuconych, a 268 przejętych przez Ukraińców.

O tym, że Rosji może brakować sprzętu wojskowego, świadczą niedawne doniesienia niezależnej organizacji Conflict Intelligence Team (CIT). Analitycy ustalili, że pojazdy opancerzone, które wzięły udział w Paradzie Zwycięstwa w Moskwie 9 maja, natychmiast zostały wysłane na front w Ukrainie.