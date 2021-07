25 studentów z zespołu Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej dwa lata pracowało nad nowym bolidem klasy Formuła Student. Bolid CMS-07 został dzisiaj oficjalnie zaprezentowany.



To już siódme auto z serii bolidów, jakie biorą udział w zawodach Formuły Student, zbudowane na Politechnice Białostockiej. Przez dwa lata tworzyło je 25 studentów z Cerber Motorsport - zespołu działającego w ramach Studenckiego Koła Naukowego Auto-Moto-Club na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. W bolidzie CMS-07 studenci poprawili wszystkie istotne parametry auta. Rozpoczęli od poprawy aerodynamiki.

Zaprojektowaliśmy ponad 25 płatów lotniczych, co zaowocowało zwiększeniem siły nośnej o 45,2 proc., skutkiem zwiększenia siły oporu o 41,7 proc. - mówi Michał Gleba, koordynator zespołu Cerber Motorsport.

Nowy sposób mocowania elementów oraz wzmocnienia strukturalne pozwoliły na spełnienie wymagań sztywności narzuconych przez regulamin zawodów Formuły Student.

Poprawiony także został dostęp do komputerów pokładowych w bolidzie. Dane są następnie wykorzystywane do poprawy parametrów i dostosowania auta do specyfiki torów - wyjaśnia Gleba.

To kolejne auto zaprojektowane i zbudowane przez studentów, które wykorzystuje hybrydową konstrukcję nośną. Została ona wykonana z włókna węglowego oraz aluminiowej przekładki o strukturze plastra miodu (honeycomb).

Formuła Student ogranicza pojemność silnika do 600cm. Dlatego studenci wprowadzają wszelkie możliwe innowacje. Najważniejszą innowacją dotyczącą silnika i układu napędowego jest wprowadzenie nowego układu smarowania - wyjaśnia Gleba - W tym sezonie układ ten miał znaczący wpływ na obniżenie środka ciężkości pojazdu, dzięki modyfikacji misy olejowej. Została ona wykonana na podstawie autorskiego projektu opartego o szereg badań.

W tym sezonie zespół weźmie udział w trzech seriach zawodów Formuły Student:

1.Formula Student Austria -25.o7.2o21 -29.o7.2o21; na słynnym torze F1 Red Bull Ring w Spielberg, Styrii.

2.Formula Student East-o7.o8.2o21 -11.o8.2o21; na torze F1 Hungaroring

3.Formula SAE Italy-11.1o.2o21 -13.1o.2o21; na torze Riccardo Paletti di Varano ‘de Melegar