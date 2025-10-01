Początek października przyniesie wyraźne ochłodzenie w całym kraju. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami, które pojawią się szczególnie w południowych regionach Polski. Nocami i o porankach termometry mogą wskazywać nawet -3 st. C, a w ciągu dnia w wielu miejscach nie będzie cieplej niż kilka stopni powyżej zera.

Nadchodzą przymrozki / Shutterstock

Polska pozostaje pod wpływem wyżu Petralilly z centrum nad północno-zachodnią Rosją. Z kierunku wschodniego napływa chłodny front atmosferyczny, za którym dociera arktyczne powietrze. To właśnie ono odpowiada za nagłe spadki temperatury.

Już w środę mieszkańcy południa kraju odczuli pierwsze oznaki chłodu - tam termometry spadły do zera, podczas gdy w pozostałych regionach notowano od 3 do 6 st. C.

Czwartek i piątek z przymrozkami

Wyjątkowo zimno zapowiada się czwartek. IMGW prognozuje, że w południowej Polsce - nie tylko nad ranem - temperatura spadnie do -2 st. C. Na północy i nad morzem będzie nieco cieplej, do około 6 stopni.

Jeszcze chłodniejszy może być piątek. W rejonie Zakopanego minimalna temperatura obniży się nawet do -3 st. C. W centralnej i południowej Polsce słupki rtęci oscylować będą wokół zera, a najcieplej - tradycyjnie - będzie na wybrzeżu, gdzie spodziewane jest około 7 st. C.

Choć poranki będą mroźne, w ciągu dnia nie zabraknie chwil ze słońcem. Najwięcej rozpogodzeń pojawi się w centrum i na północy kraju. W południowych województwach maksymalna temperatura nie przekroczy 2 st. C, natomiast w centralnej Polsce przy przejaśnieniach wzrośnie do 10 st. C. Najcieplej będzie na Pomorzu - tam nawet 14 st. C.

fot. IMGW

Deszcz i śnieg w górach

Weekend nie przyniesie na razie poprawy pogody. Na zachodzie, południu i północnym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Synoptycy przewidują, że w Tatrach pokrywa śnieżna może przyrosnąć nawet o kilka centymetrów.

W nocy lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Minimalna temperatura spadnie do około 0-4 st. C, miejscami wystąpią przygruntowe przymrozki do -3 st. C. W rejonach podgórskich słupki rtęci pokażą nawet -2 st. C, a na wybrzeżu będzie najcieplej - do 6 st. C.

Na wyraźniejsze ocieplenie trzeba będzie poczekać do niedzieli, 5 października. Wtedy przymrozki powinny ustąpić, a do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 9 st. C na południowym wschodzie i do 14 st. C na północnym zachodzie.