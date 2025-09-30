W trosce o bezpieczeństwo ewakuowano prywatne przedszkole, odwołano zajęcia w szkołach, a na terenie hal targowych uruchomiono schronisko dla osób bezdomnych i poszkodowanych w wyniku trudnych warunków pogodowych.

Ulice na Ibizie były zalane / Sergio G. Canizares / POOL / PAP/EPA

Do pomocy poszkodowanym wysłano specjalną jednostkę wojskową, powołaną do reagowania na sytuacje kryzysowe i klęski żywiołowe, a także ochotników z obrony cywilnej.

980 pasażerów nie dojechało na lotnisko

Pogoda dała się też we znaki osobom, które z Ibizy chciały wylecieć. Jak informuje "El Pais", 980 osób nie dotarło na czas na lotnisko w związku z utrudnieniami, jakie pojawiły się na drogach. Z powodu podtopień na różnych odcinkach trzeba było zamknąć trzy kluczowe trasy prowadzące do portu lotniczego. Ulewy były widoczne też na samym lotnisku, gdzie na terminalach woda przeciekała z sufitu. Po południu najwyższy alert dla Ibizy został odwołany.