Dieta matki w czasie ciąży ma istotne znaczenie dla ryzyka otyłości u jej dziecka. To z kolei może wpływać na problemy z otyłością także w wieku dorosłym - przekonują naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. Autorzy pracy, opublikowanej na łamach czasopisma "The American Journal of Clinical Nutrition" sugerują, że przyszłe mamy powinny w ciąży rozważyć dietę śródziemnomorską. Ich zdaniem walkę z plagą otyłości warto zaczynać już w okresie płodowym, a kobiety w ciąży i te planujące ciążę powinny sobie zdawać z tego sprawę.

Takie wnioski to owoc badań prowadzonych podczas ciąży i przez kilka lat po urodzeniu blisko półtora tysiąca dzieci. Okazało się, że dieta ich matek w czasie ciąży istotnie determinowała przyrost wagi nie tylko krótko po urodzeniu, ale też w kluczowym dla ich rozwoju okresie od 3. do 10. roku życia. Naukowcy wskazywali już wcześniej, że nieprawidłowy przyrost wagi w tym okresie często przekłada się na szkodliwą dla zdrowia nadwagę w wieku dorosłym. Obecne badania sugerują, że bogata w warzywa, owoce i ryby, wzbogacona oliwą z oliwek dieta śródziemnomorska, już w ciąży może wspomóc prawidłowy rozwój dziecka.



W Stanach Zjednoczonych otyłość dotyka już około 20 procent dzieci i młodzieży. U tych dzieci zwiększa się ryzyko astmy, cukrzycy typu 2 i schorzeń ortopedycznych, często mają niższą samoocenę i związane z tym problemy w nauce. Badania pokazują także, że otyłe dzieci często przenoszą problemy z nadwagą także w dorosłość. Nadwaga tymczasem może przyczyniać się wtedy do zwiększenia ryzyka chorób układu krążenia, nadciśnienia, udarów, chorób nerek i wątroby, wreszcie depresji i chorób nowotworowych. Autorzy pracy postanowili sprawdzić, czy ten ciąg niekorzystnych zdarzeń można próbować zatrzymać już w czasie ciąży. Okazało się, że dieta matki może tu mieć istotne znaczenie.



Autorzy opublikowanej w "The American Journal of Clinical Nutrition" pracy są przekonani, że dieta matki w czasie ciąży ma kluczowe znaczenie dla tego, jak zmienia się potem indeks masy ciała (BMI) jej dziecka. Wydaje się, że przemiana materii i do pewnego stopnia przyszłe zwyczaje żywieniowe dziecka kształtują się już w życiu płodowym. Jak podkreśla pierwsza autorka pracy, dr Carmen Monthé-Drèze, analizy dotyczące wpływu diety matki na wagę dziecka ograniczały się do tej do noworodków i niemowląt, tymczasem efekty widać też w czasie dojrzewania i mogą mieć one znaczenie także w życiu dorosłym.



To istotne, by kobiety w ciąży i te które dopiero zamierzają zajść w ciążę zdawały sobie sprawę z tego, jak ważne jest właściwe odżywianie. Nasze badania wskazują na to, że warto by rozważyły dietę śródziemnomorską, która nie tylko służy zdrowiu ich samych, ale także pomaga utrzymać wagę ich dzieci na właściwym poziomie - mówi Monthé-Drèze. Wiadomo, że obecne w tej diecie składniki, w tym witamina D i kwasy Omega-3 mają korzystny wpływ na zdrowie potomstwa.



Autorzy pracy przyznają, że trzeba jeszcze dokładniej zbadać mechanizmy, które przyczyniają się do obserwowanych przez nich efektów, w tym zależność między tym, co kobiety jedzą w ciąży i tym, co potem proponują do jedzenia swoim dzieciom. Być może odpowiednia interwencja i zmiana przyzwyczajeń żywieniowych możliwie wcześnie w dzieciństwie mogłaby przynajmniej w części te niekorzystne efekty osłabić.