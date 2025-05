Z okazji 200. rocznicy urodzin Johanna Straussa i 50-lecia powstania Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) organizacja wyemituje w przestrzeń kosmiczną jeden z najbardziej znanych utworów kompozytora, czyli "Nad pięknym modrym Dunajem". Walc zostanie wykonany przez Wiedeńską Orkiestrę Symfoniczną pod dyrekcją Petra Popelki.

Walc „Nad pięknym modrym Dunajem” zostanie wysłany w Kosmos (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

31 maja, czyli dokładnie dzień po 50. rocznicy powstania ESA, w Muzeum Sztuki Stosowanej w Wiedniu publiczność wysłucha walca "Nad pięknym modrym Dunajem" na żywo. Przeznaczona do emisji w Kosmos wersja utworu zostanie nagrana dzień wcześniej. Takie rozwiązanie ma pozwolić uniknąć problemów technicznych. Do emisji posłuży 35-metrowa antena w Cebreros w Hiszpanii.

Sygnał zostanie skierowany w stronę sondy kosmicznej Voyager 1, która znajduje się obecnie 15 miliardów kilometrów od Ziemi. Dotarcie do sondy zajmie 23 godziny i 3 minuty. Następnie przekaz pomknie dalej w przestrzeń kosmiczną.

Stacja w Cebreros na co dzień jest używana do komunikacji z sondami kosmicznymi ESA oraz innych agencji kosmicznych. Do tej pory obsługiwała między innymi takie misje jak Rosetta, Mars Express czy Perseverance. Obecnie jest wykorzystywana w projektach Juice, BepiColombo i Hera.

Hymn Kosmosu

Walc "Nad pięknym modrym Dunajem" to jeden z najbardziej znanych utworów Straussa. Utwór pojawił się m.in. w ścieżce dźwiękowej filmu "2001: Odyseja kosmiczna" w reżyserii Stanleya Kubricka. Z tego powodu bywa określany jako nieoficjalny "hymn Kosmosu".

Ziemski sygnał w Kosmosie

To nie będzie pierwsza próba nadania przekazu z Ziemi w przestrzeń kosmiczną. Już w 1974 roku radioteleskop Arecibo wysłał sygnał w kierunku gromady kulistej M13. Naukowych prób tego typu było więcej. Z czasem dołączyły do nich też wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. W 2008 roku z okazji swojego 50-lecia NASA nadała w przestrzeń kosmiczną piosenkę "Across the Universe" zespołu The Beatles. W 2007 roku, w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sygnał z okolic Torunia został wysłany w kierunku Syriusza.

Opracowanie: Mikołaj Wroński