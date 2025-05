Kami Rita Sherpa zrobił to co zwykle, czyli stanął na szczycie Mount Everestu. Tym razem po raz 31., dzięki czemu pobił swój własny rekord największej liczby wejść na najwyższą górę świata. Słynny Nepalczyk nie powiedział jednak ostatniego słowa.

Słynny Nepalczyk Kami Rita Sherpa po raz 31. wszedł na Mount Everest (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Słynny Nepalczyk Kami Rita Sherpa po raz 31. stanął na szczycie Mount Everestu.

55-latek pobił tym samym swój własny rekord największej liczby wejść na najwyższą górę świata.

Wiedza i umiejętności nepalskich przewodników są kluczowe dla bezpieczeństwa i sukcesu zagranicznych wspinaczy

Niemal w każdym sezonie zdobywa Mount Everest

Nepalczyk wraz z grupą zagranicznych klientów wszedł na szczyt Mount Everestu (8849 m n.p.m.) wczesnym rankiem czasu lokalnego we wtorek. Mingma Sherpa z organizującej ekspedycję komercyjnej firmy Seven Summit Treks powiedział, że Kami Rita Sherpa - schodząc ze szczytu do obozu bazowego - był w dobrej kondycji.

Kami Rita Sherpa to jeden z wielu nepalskich przewodników, których wiedza i umiejętności są kluczowe dla bezpieczeństwa i sukcesu zagranicznych wspinaczy. Począwszy od 1994 r., 55-latek niemal w każdym sezonie zdobywa Mount Everest, czasami nawet dwukrotnie.

Teraz, jeszcze przed wyruszeniem na górę, Kami Rita Sherpa powiedział agencji Associated Press, że spróbuje wejść na szczyt po raz 31., a może nawet 32. Próbował to zrobić już kilka dni temu, ale z powodu złej pogody zmuszony był zawrócić.

Rywalizacja z rodakiem

Oprócz najwyższej góry świata, Kami Rita Sherpa wspiął się na inne himalajskie szczyty, w tym K2, Cho Ouy, Manaslu i Lhotse.

Największym rywalem Nepalczyka w walce o największą liczbę wejść na Mount Everest jest jego rodak Pasang Dawa Sherpa, który ma na swoim koncie 29 udanych wejść na szczyt.

Kami Rita Sherpa / Narendra Shrestha / PAP/EPA

72. rocznica pierwszego zdobycia Mount Everestu

Władze Nepalu podały, że w tym sezonie wspinaczkowym, który kończy się za kilka dni, ponad 500 osób zdobyło Mount Everest od nepalskiej strony szczytu na południu. Dwie osoby zmarły - Filipińczyk i Hindus.

W tym roku mija 72. rocznica pierwszego zdobycia Mount Everestu. Po raz pierwszy weszli na szczyt 29 maja 1953 roku Nowozelandczyk Edmund Hillary i jego nepalski przewodnik Tenzing Norgay.