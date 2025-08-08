Rada Konstytucyjna Francji zablokowała ustawę zezwalającą na ponowne użycie acetamiprydu – kontrowersyjnego pestycydu określanego mianem „zabójcy pszczół”. Decyzja zapadła po bezprecedensowej mobilizacji społecznej i rekordowej liczbie podpisów pod petycją przeciwko zmianie prawa.

Przeciwnicy stosowania pestycydu uważają, że jest toksyczny dla pszczół. / Shutterstock

Ponad dwa miliony osób podpisało się pod petycją sprzeciwiającą się ponownemu dopuszczeniu acetamiprydu do użytku w rolnictwie. To absolutny rekord w historii petycji składanych na stronach Zgromadzenia Narodowego. Sprawa wywołała gorącą debatę publiczną i polityczną, dzieląc społeczeństwo.

Spór rolników z ekologami

Projekt ustawy miał być odpowiedzią na protesty rolników z 2024 roku i zmniejszyć obciążenia biurokratyczne dla rolników, ale jednocześnie uchylała zakaz stosowania acetamiprydu. Popierały go dwa największe związki zawodowe rolników: FNSEA oraz Młodych Rolników. Acetamipryd jest neonikotynoidowym środkiem owadobójczym, zakazanym we Francji od 2018 roku, ale dozwolonym w innych krajach europejskich do 2033 roku. Zwolennicy acetamiprydu argumentują, że jest on niezbędny do ochrony upraw buraków i orzechów przed szkodnikami. Przeciwnicy wskazują jednak na jego toksyczność dla pszczół i potencjalne zagrożenia dla środowiska.

Co dalej z ustawą?

Po decyzji Rady Konstytucyjnej ustawa wróci do parlamentu w celu wprowadzenia poprawek. Pałac Elizejski poinformował, że prezydent Emmanuel Macron podpisze zmodyfikowaną wersję ustawy "tak szybko jak to możliwe". Ostateczny kształt przepisów będzie musiał uwzględnić dodatkowe zabezpieczenia dotyczące ochrony środowiska.