Kolejny etap na drodze do tworzenia sztucznych zarodków pokonany. Grupa naukowców pod kierunkiem prof. Magdaleny Żernickiej-Goetz z Uniwersytetu w Cambridge, która w ubiegłym roku ogłosiła stworzenie z komórek macierzystych myszy sztucznego embrionu, informuje o doprowadzeniu takiej struktury do istotnej dla rozwoju zarodka fazy gastrulacji. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo " Nature Cell Biology", to praktycznie najdalszy etap, do jakiego można doprowadzić embrion w warunkach laboratoryjnych, bez wszczepienia go do organizmu matki. Do tworzenia zarodka wykorzystano tym razem aż trzy rodzaje komórek macierzystych.

