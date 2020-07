Zespół AGH Space Systems wysłał do stratosfery balon z komórkami nowotworowymi na pokładzie. Celem eksperymentu studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie było zbadanie wpływu promieniowania kosmicznego na komórki rakowe.

Lot odbył się w ramach międzynarodowego konkursu lotów balonem stratosferycznym Global Space Baloon Challenge 2020.



W tegorocznej edycji zawodów koło naukowe z AGH podjęło się sprawdzenia i opisania wpływu promieniowania kosmicznego na komórki nowotworowe, ze szczególnym uwzględnieniem ich zdolności do rozmnażania - powiedziała rzeczniczka uczelni Anna Żmuda-Muszyńska,

Eksperyment został przeprowadzony za pomocą ich autorskich urządzeń, m.in. usprawnionej wersji licznika Geigera. Na pokładzie gondoli wypuszczonej do stratosfery znalazły się urządzenia zbierające dane lotu (m.in. trasę, maksymalną wysokość, prędkość, przyspieszenie), a także mierzące warunki pogodowe, takie jak temperatura. Na pokładzie znalazły się również autorskie systemy lokalizacji gondoli, a także aparat wraz z urządzeniem przesyłającym na bieżąco obrazy ze stratosfery.

Z pustyni w... niebo

Balon studentów AGH rozpoczął swój około dwugodzinny lot na Pustyni Błędowskiej, a wylądował w okolicy Dobczyc - 60 kilometrów od miejsca startu. Zdjęcia z pokładu gondoli najdalej w Polsce zostały odebrane przez krótkofalowców z Łodzi i okolic Warszawy. Stratostat wzbił się na wysokość ok. 26 km, gdzie jego powłoka pękła, a gondola na spadochronie powróciła na ziemię.



Według zapowiedzi, wyniki eksperymentu na komórkach nowotworowych będą znane za około 10 dni. Badania są prowadzone we współpracy z naukowcami z Katedry Biochemii i Neurobiologii Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.



W zeszłorocznej edycji konkursu Global Space Baloon Challenge zespół AGH Space Systems zajął drugie miejsce w kategorii Best Educational Initiative. Wtedy eksperyment polegał na zbadaniu wpływu warunków kosmicznych na pszczoły miodne.



Zespół AGH Space Systems działa od 2014 roku i specjalizuje się w rozwijaniu technologii przemysłu kosmicznego, a w szczególności w budowie rakiet, satelitów, sond kosmicznych czy łazików marsjańskich.