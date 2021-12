Intuicyjnie doskonale rozumiemy, że słyszeć to nie to samo co słuchać. Domyślamy się też, że w naszym mózgu przejście od jednego do drugiego musi oznaczać zmianę aktywności. Opublikowane na łamach czasopisma "Cell Reports" wyniki badań naukowców z Uniwersytetu w Bazylei potwierdzają to i wskazują miejsce, w którym w mózgu myszy te zmiany aktywności zachodzą. Inaczej mózg opracowuje bodźce, gdy tylko słyszy, inaczej gdy zwraca uwagę na to, jakie dźwięki do niego docierają.

