Warto rozmawiać z psem, najnowsze wyniki analiz naukowców z Dalhousie University w Kanadzie wskazują na to, że psy przeciętnie rozumieją 89 słów. Dlaczego akurat 89? To średnia z wyników badań, które wskazywały, że czworonogi reagują na 15 do nawet 215 wyrazów. Jak pisze w styczniowym numerze czasopismo "Applied Animal Behaviour Science": najzdolniejsze lingwistycznie rasy to border collie, owczarek niemiecki, czy chihuahua. Po drugiej stronie skali są na przykład beagle, czy boksery, które potrafią być wspaniałymi przyjaciółmi reagując na zaledwie kilkanaście słów.

